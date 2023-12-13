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350 ürüne el konuldu

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İskele’de 11 işletmeye ceza kesildi, son kullanım tarihi geçmiş 350 ürüne el konuldu

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350 ürüne el konuldu
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İskele Belediyesi Zabıta Birimi, rutin denetimlerini, yıl sonu o nedeniyle sıklaştırdı.
Belediye sınırlarında bulunan işletmeleri (restoran-market-kafe v.s), inşaat firmalarını, fırınları geçen hafta denetime tabii tutan İskele Belediyesi Zabıta Birimi yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmeleri kontrol etti.
17 işletme denetlendi, 11 işletmeye cezai işlem uygulandı, son kullanım tarihi geçmiş 350 ürüne el konuldu.
 
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