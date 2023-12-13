İskele Belediyesi Zabıta Birimi, rutin denetimlerini, yıl sonu o nedeniyle sıklaştırdı.
Belediye sınırlarında bulunan işletmeleri (restoran-market-kafe v.s), inşaat firmalarını, fırınları geçen hafta denetime tabii tutan İskele Belediyesi Zabıta Birimi yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmeleri kontrol etti.
17 işletme denetlendi, 11 işletmeye cezai işlem uygulandı, son kullanım tarihi geçmiş 350 ürüne el konuldu.
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