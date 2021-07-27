“Sinovac’ın Delta varyantına karşı etkisi düşük”

Kıbrıslı Türk Dr. Özge Uluçkan, Delta varyantına karşı Sinovac’ın antikor değerlerinin 'neredeyse yok' derecede olduğunu vurguladı



İsviçre’de görev yapan İmmünolojik Hastalık Araştırma Uzmanı ve İlaç Tasarım Sorumlusu Kıbrıslı Türk Dr. Özge Uluçkan, Havadis WEB TV’de canlı bağlantıya katıldı.

Tüm dünyada Delta varyantı nedeniyle vakaların arttığına işaret eden Dr. Uluçkan, “Bir kere aşılar hayat kurtarır. Aşı, vücudunuzu virüse karşı hazırlıyor. Aşılar ne kadar etkili olursa o kadar az bulaş olur” ifadelerini kullandı.

Dr. Uluçkan, Sinovac hakkında hâlâ veri eksikliği olduğuna da vurgu yaparak, diğer aşıları yapan ülkelerin düzenli olarak detaylı raporlar yayınladığını ancak Sinovac aşısını uygulayan ülkelerde böyle bir rapor olmadığını belirtti.

İngiltere’de şu an hastaneye yatan kişilerin sayısının yüzde 99’unun aşısız olduğunu da aktaran Uluçkan, bu durumun her aşının aynı olmadığını gösterdiğine işaret etti.

Moderna, BioNTech, AstraZeneca veya Johnson&Johnson aşılarını kullanan ülkelerin üçüncü doza gerek duymadığını da dile getiren Uluçkan, Sinovac yapan ülkelerin üçüncü doza gerek duyduğunu da hatırlattı.

Bu kombinasyonun dünyada çok denenmediğini ve konuyla ilgili veri olmadığını da belirten Uluçkan, Sinovac’ın ardından üçüncü doz olarak tek doz BioNTech’in yeterli olabileceğini, ancak 'bire bir etkinlik' demek olmayacağını da aktardı.

Son bir çalışmaya göre, Delta varyantına karşı Sinovac’ın antikor değerlerinin 'neredeyse yok' derecede olduğunun da altını çizen Dr. Özge Uluçkan, “Sinovac’ın Delta varyantına karşı etkisi daha da düşük olduğu düşünülüyor…” dedi.

Herkesin aşı olması gerektiğine de vurgu yapan Uluçkan, “Vaka sayıları hesaplanırsa, aşı olmasaydı o zaman ne olacağını düşünürsek, çok çok farklı olurdu. Aşı olup da virüsü kapan insanlar olacak. Bunu 'aşı çalışmıyor' tarafına götürmek yanlış olur. Dünyada hastaneye yatanların yüzde 95’i aşısız, bunu unutmayalım” şeklinde konuştu.

Aşı karşıtı olan insanlara da çağrı yapan Dr. Özge Uluçkan, “Koronavirüsten korkmanız lazım, aşı olmaktan değil” ifadelerini kullandı.



