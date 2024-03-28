25 yıllık utanç!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasında çıkan yangının üzerinden 25 yıl geçti… Yıllardır kendi sahnesinde perde açmaktan yoksun kalan Devlet Tiyatrosu’nun külleri halen duruyor

Lefkoşa'da 1999 yılında feci bir yangın olayı sonucu küle dönen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, halen tamir edilmedi. Tiyatro binasını küle döndüren yangının üzerinden tam 25 yıl geçmesine rağmen Devlet Tiyatroları'nı yeniden inşa etmek için kaynak bulamayan devlet yetkilileri, ülkemizde kültür ve sanata 'verilen' değeri bir kez daha gözler önüne serdi.Yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi, bir süre önce yeniden düzenlenerek mevcut yerine yapılması için hazırlandı ancak ‘kaynak bulunamaması’ gerekçesiyle proje hayalden öteye geçemedi.Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları, tiyatro sahnesi ve salonunun 25 yıldır yenilenmemesini ‘utanç’ olarak nitelendirdi.ÜSTEL “KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI BİNASI İÇİN NİSAN’DA İHALEYE ÇIKILIYOR”Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 25 yıl önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapılması için nisan ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı.Üstel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında 25 yıllık hasreti bitireceklerini vurgulayarak, “Tiyatro sanatçılarımız oyunlarını emanet sahnelerde oynamayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni yuvasına kavuşacak” dedi.Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, 27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları projesi için gerekli kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından bloke edildiğini, Nisan ayında ihaleye çıkılacağını yineledi.