banner913
banner932
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
7 0
25 yıllık hasret bitecek
25 yıllık hasret bitecek
40 0
 
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
19 0
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
177 0
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
17 0
BM’den müzakereler için yeni girişim
BM’den müzakereler için yeni girişim
26 0
"Rumlar bizimle eşit statüyü kabul etmiyor"
20 0
banner1012

25 yıllık utanç!

banner1020

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasında çıkan yangının üzerinden 25 yıl geçti… Yıllardır kendi sahnesinde perde açmaktan yoksun kalan Devlet Tiyatrosu’nun külleri halen duruyor

banner974
25 yıllık utanç!
banner971
Lefkoşa'da 1999 yılında feci bir yangın olayı sonucu küle dönen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, halen tamir edilmedi. Tiyatro binasını küle döndüren yangının üzerinden tam 25 yıl geçmesine rağmen Devlet Tiyatroları'nı yeniden inşa etmek için kaynak bulamayan devlet yetkilileri, ülkemizde kültür ve sanata 'verilen' değeri bir kez daha gözler önüne serdi.
Yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi, bir süre önce yeniden düzenlenerek mevcut yerine yapılması için hazırlandı ancak ‘kaynak bulunamaması’ gerekçesiyle proje hayalden öteye geçemedi.
 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçıları, tiyatro sahnesi ve salonunun 25 yıldır yenilenmemesini ‘utanç’ olarak nitelendirdi.
ÜSTEL “KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI BİNASI İÇİN NİSAN’DA İHALEYE ÇIKILIYOR”
Öte yandan Başbakan Ünal Üstel,  25 yıl önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapılması için nisan ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Üstel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajında 25 yıllık hasreti bitireceklerini vurgulayarak, “Tiyatro sanatçılarımız oyunlarını emanet sahnelerde oynamayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni yuvasına kavuşacak” dedi.
Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, 27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları projesi için gerekli kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından bloke edildiğini, Nisan ayında ihaleye çıkılacağını yineledi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.