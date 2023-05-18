25 yeni okul için Eğitim Bakanlığı’na devir

Başbakan Üstel, 25 yeni okul için Milli Eğitim Bakanlığı’na devir yapıldığını bildirdi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Esin Leman Lisesi öğrencileri Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Eğitimin önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, Atatürk’ün çizdiği yolda, inkılapları ve eğitime verdiği değer doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti.

Eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, çocukların daha çağdaş, daha konforlu, daha teknolojik okullarda okuması için hükümet olarak kararlı olduklarını ve bu yönde kararlar aldıklarını aktardı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından açılan okullara dikkat çeken Başbakan Üstel, bunlar yapılırken devlet olarak da boş durmadıklarını, TC ile yapılan İktisadi Mali İşbirliği Protokollerinde de eğitimdeki okulları gerek yeniden yapmak, gerekse güncel hale getirmek için bir takım mali kaynaklar ayırdıklarını anlattı.

Önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısında 25 yeni okul için Milli Eğitim Bakanlığı’na devir yapıldığını ve ileriki günlerde hem devlet olarak, hem de özel sektör işbirliğinde yeni okulların açılacağını kaydetti.

