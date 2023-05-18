Öğretmen Yasası’ndaki değişikliğe karşı iki gündür okullarda grev yapan öğretmen sendikaları dün de TC Lefkoşa Büyükelçiliğine ve Başbakanlığa siyah çelenk bıraktı. KTÖS Genel Sekreteri Maviş vurguladı: “Öğretmenin istemediği hiçbir şeyi okullarda uygulanmaz. Uygulatmayacağız”

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Öğretmen Yasası’ndaki değişikliği dün de protesto etti.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) dün 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapıldı.Ayrıca TC Lefkoşa Büyükelçiliğine ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yasa değişikliğinin önceki gün alelacele komitede görüşülerek, Genel Kurul’a sevk edildiğini söyleyerek, bu düzenlemeyi “içi boş, eğitim-öğretim faaliyetlerini ileriye götürmeyecek bir düzenleme” diye niteledi.Maviş, “Sayın Bakan unutmuş, öğretmenin istemediği hiçbir şeyi okullarda uygulanmaz. Uygulatmayacağız” şeklinde konuştu.1968’den beri öğretmenleri iki sendikanın temsil ettiğini belirten Maviş, yasadaki değişikliğin görüşüldüğü toplantıya başka bir öğretmen sendikası çağrıldığını söyleyerek, “Bu sendikayı tanımıyoruz” dedi.Söz konusu sendikanın önceki günkü toplantıda din ve ahlak bilgisi dersinin ilkokullarda branşlaşması konusunu dile getirdiğini ancak bu talebe olumlu yanıt verilmediğini savunan Maviş, “Orda olma, o toplantıya çağrılma sebepleri bunu gündeme taşımaktı…” ifadelerini kullandı.Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokollere öğretmen haklarının da yazıldığını da öne süren Maviş, “Öğretmenlerin omuzlarına basa basa haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Okullarımızı, kamusal alanlarımızı, kurumlarımızı kimseye teslim etmeyecek, laik, demokratik haklarımıza müdahaleye izin vermeyeceğiz” dedi.KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, hükümeti kendi toplumuna, eğitimine, öğretmenlerine ihanet etmekle suçladı. İki sendikanın öğretmene neden saldırıldığını çok iyi bildiğini söyleyen Eylem, “Buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğitim Bakanı’nın da bunu bilmesi gerek” şeklinde konuştu.