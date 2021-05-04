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24 sendika İş (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi

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24 sendika adına açıklama yapan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, İş (Değişiklik) Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğin, çalışanların toplu sözleşme haklarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini savunarak, geri çekilmemesi halinde, sendikalar olarak tasarı Meclis Genel Kurulu’na geldiği gün, her türlü eylem ve grev dahil, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti

24 sendika İş (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 24 sendika adına açıklama yaparak, İş (Değişiklik) Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğin yasadışı, anayasaya ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu kaydetti ve tasarının geri çekilmesini talep etti.

Serdaroğlu yaptığı ortak açıklamada, tasarının, çalışanların toplu sözleşme haklarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini savunarak, geri çekilmemesi halinde, sendikalar olarak tasarı Meclis Genel Kurulu’na geldiği gün, her türlü eylem ve grev dahil, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.

“Çalışma hayatını derinden etkileyecek böyle bir yasa tasarısını hiçbir sendikayla istişare dahi etmeden Meclis’e getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı şiddetle kınıyoruz” diyen Serdaroğlu, daha önceki dönemlerde de gündeme gelen bu tasarının, toplumu yoksullaştırdığı ve örgütlü yapıyı ortadan kaldırdığı gerçeğinden yola çıkılarak Meclis’e dahi gönderilmediğini kaydetti.

Serdaroğlu’nun adlarına ortak açıklama yaptığı sendikalar şöyle:

“Hür-İş Federasyonuna bağlı KAMU-İŞ, BAY-SEN, DAÜ PER-SEN, MEMUR-SEN,  BÜRO-İŞ, BASS, BEL-SEN, DİN- GÖR-SEN; Dev-İş’e bağlı EMEK-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ, PETROL-İŞ; “Türk-Sen’e bağlı EL-SEN, KES, TES VE GIDA-SEN; KTAMS, KAMU-SEN, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, BES, BASIN-SEN, DAÜ BİR-SEN,  ÇAĞ-SEN”.

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