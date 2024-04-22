banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Cumhurbaşkanı Tatar: "Çocuklarımız, milli şuur ve değerlerin teminatı olacak"

banner1020

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Öztürk Şan liderliğinde KKTC’in çeşitli ilkokullarından öğrenciler, 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar: "Çocuklarımız, milli şuur ve değerlerin teminatı olacak"
banner971


Cumhurbaşkanlığında saat 10.30’da gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Tatar tüm okul ve öğrencilere teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Tatar, büyüklerin en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu söyledi. Tatar, egemenliğe son derece büyük önem veren M.K. Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocukların Türk ulusunun değerleriyle büyüyerek, milli şuur ve değerlerin teminatı olacaklarını vurguladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Öztürk Şen de Cumhurbaşkanlığında olmanın öğrencilere ayrıcalıklı hissettirdiğini ve bunun sevinci içinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Gazi-Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin, Atatürk’e teşekkür ederek, O’nun olmaması halinde bugün egemenlikten söz edilemeyeceğini söyledi. Birgin, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Atatürk’ün bugün tüm dünya çocuklarının kalbinde yaşadığını belirtti.

“Dünyadaki tüm çocukların bir gün de olsa yarın yüzü gülecek” diyen Birgin, günler, yıllar, asırlar boyunca tüm çocukların yüzünün gülmesi dileğinde bulundu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.