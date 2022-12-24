“2023’te Maraş’ın tamamı açılacak”

Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Dr. Erdal Özcenk ve belediye meclis üyesi adaylarına destek için yapılan etkinlik mitinge dönüştü.
Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verildi.
Büyük bir coşku ve alkışlarla kürsüye gelen Başbakan, UBP Genel Başkanı Üstel, Gazimağusa’nın Kapalı Maraş’tan dolayı büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Gazimağusa’nın stratejik bir önemi olduğunu söyleyen Üstel, Kapalı Maraş politikasının Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğünün altını çizdi.
Kapalı Maraş’ın bir kısmının kullanıma açıldığını hatırlatan Üstel, “Kapalı Maraş’ın hala kapalı olan bölümlerini yeni dönemde açacağız. 2023’te Maraş’ın tamamı açılmış olacak” dedi.
Gazimağusa’daki seçimi kazandıklarını ama buradan hükümetin adayı olan Dr. Erdal Özcenk’in sandıktan farkla çıkması gerektiğini vurgulayan Ünal Üstel, sözlerine şöyle devam etti.
“Muhalefet, Anavatan Türkiye ile ortaya koyduğumuz yeni Kıbrıs politikamızın tersini savunuyor. Biz artık iki eşit egemen devlet var diyoruz. Maraş’ı açacağız diyoruz. KKTC güçlenecek, dünyadaki yerini alacak diyoruz. Ama muhalefet bunların tümüne karşı. Çünkü ülkemizin gelişmesini istemiyorlar, bizi federasyon ile Rum’a yamak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz”
UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk de seçimi kazanıp Gazimağusa halkının hak ettiği çağdaş belediyecilik hizmetlerini vereceklerini söyledi.
Maraş açılımının yerel yönetimin desteğiyle devam edeceğini söyleyen Dr. Özcenk, “Her şey Gazimağusa için, her şey güçlü KKTC için” vurgusu yaptı.
Konuşmaların ardından parti liderleri ile birlikte Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk ve UBP, DP, YDP’li belediye meclis üyesi adayları kürsüye çıktı.. Birlik beraberlik mesajları verildi.
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