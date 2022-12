“Tüm belediyelere örnek olduk”

Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkan adayı, Fırat Ataser “Halkımızın bize olan güveni çok büyük, daha önce Alsancak’ta yaptıklarımızı Lapta ve Çamlıbel’de yapacağız.”

Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkan adayı, Fırat Ataser açıklamalarda

bulundu.

Sorumluluğun çok büyük olacağını belirten Ataser, "Daha önce Alsancak’ta yaptıklarımız ortada biz ilkleri yapan bir belediye olduk sadece Alsancak’ta yaşayanlar değil adanın dört bir yanındaki vatandaşlar bizim yaptıklarımızı konuşuyor” diyerek diğer tüm belediyelere örnek olduklarını belirtti.

Halkın bu noktada düşünmesi gereken tek sorunun bölgeye en çok kim fayda sağlayabilir sorusu olduğunu ifade eden Ataser, “Halkımızın bize olan güveni çok büyük, daha önce Alsancak’ta yaptıklarımızı Lapta ve Çamlıbel’de yapacağız.” dedi.

Bölgede doğayı korumak şartıyla ne yapılması gerekiyorsa canla başla yapılacağını belirten Ataser, “Bölgenin gelişmesini ve ilerlemesini düşünen herkes zaten yaptıklarımızı göz önünde bulundurarak bizi seçer, bazı kişisel menfaatlerini düşünen insanlar yoluma taş koymaya çalışıyorlar ama günün sonunda yanıma gelecekler” ifadelerini kullanarak, neredeyse her gün ev ev gezdiğini ve halkın her anlamda desteğini aldığını, bu seçimi kazanmakta hiçbir şüphe görmediğini belirtti.

Temizlik konusunda çok ciddi çalışmalar yapacaklarını belirten Ataser, her bölgeye ayrı bir kişi görevlendireceklerini ve temizlik konusunda süreklilik sağlamak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“Gençler bölgede kalmak istemiyor, gençleri bölgede tutacak çalışmalar geliştireceğiz, ilk olarak toprak sahalar yerine çim sahalar yapacağız” ifadelerini kullanan Ataser, bunun dışında orta yaş kesiminin de vakit geçirmesi için çeşitli kurslar açılacağını belirtti.

Bölgenin önde gelen sorunlarından birinin de yol sorunu olduğunu belirten Ataser, önümüzdeki yıl huzurevine kadar yol gideceğini açıkladı.