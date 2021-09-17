Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, 2022 yılını üretim ve ihracat yılı ilan etiklerini açıkladı ve KKTC’de üretim ile kalkınma kelimelerinin yan yana gelmesine öncülük edeceklerini vurguladı





Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 36’ncı dönem yönetimi ile ilk 100 gününü değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, 2022 yılını üretim ve ihracat yılı ilan etiklerini vurguladı.

Lefkoşa Eziç’te yapılan toplantıda konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetiminin 100 günü geride bıraktığını belirterek, “Bu 100 günde bir yandan yeni yönetim anlayışımızı uygulamaya başlarken, bir yandan da Oda’mızın hizmetlerinin artarak devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.

Kamacıoğlu, “Kıbrıs Türk sanayi sektörlerinin tümüne katkı sağlayarak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarımız gelişerek devam edecek ve KKTC’de üretim ile kalkınma kelimelerinin yan yana gelmesine öncülük edeceğiz. İnanıyorum ki, yönetim anlayışı değişikliği ile başlayan bu süreç, ülkemiz sanayisi için bir başarı öyküsüne dönüşecektir. KKTC ekonomisinin var olmasının en önemli kilometre taşlarından biri üretmek, üretmek, üretmek; ihracat, ihracat, ihracat… Bu vesile ile 2022 yılını üretim ve ihracat yılı olarak ilan ediyoruz.” dedi.

Kamacıoğlu’nun konuşmasının ardından Oda yeni yönetiminin yüz günlük çalışmalarının ve hedeflerinin anlatıldığı sunum yapıldı.

Sunumda, KTSO’nun ülkede kıt olan kaynakların doğru alanlara yönlendirilerek, haksız rekabete uğramadan, adil bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesinin ve ithal edilen ancak ülkede üretilebilecek ürünlerin tespit edilip, bu yönde yatırımların yapılmasının sağlanmasını hedeflediği de ortaya kondu.

Sunumda, KTSO’nun ülke ihracatını artırmaya yönelik yaptığı faaliyetler ve gerçekleştirdiği görüşmeler de anlatılarak, Oda’nın hellim ihracatını artırmak ve üretimini AB standartlarına getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Bu çerçevede, hellim üretimi ve ihracatı konularının öne çıkarıldığı sunumda, KTSO’nun koyun/keçi süt miktarının arttırılmasını gündeme getirerek bu yönde Tarım Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışmalar başlattığı ve Hellim Denetleme Kurulunun tekrardan faaliyetlerine geçmesini sağladığı vurgulandı.

Sunumda, “Tescile uygun olması ve KKTC’de üretilmesi şartıyla ‘hellimli çubuk’ üretilmesine yönelik anlaşmayı onayladık. Hayvan hastalıkları eradikasyonu, küçük baş sütünün artırılması ve süt sektörümüzün AB standartlarına yükseltilmesi için KKTC Tarım Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi ve KTTO ile hellim eylem planı hazırladık” ifadeleri kullanıldı.

KTSO’nun zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bir noktaya toplanması, paketleme ve ambalaj tesisi kurulması ve ihracat yapılması için çalışmalara başladığının kaydedildiği sunumda, yaklaşık 100 tona yakın üreticinin elinde kalan zeytinyağının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmesinde Oda’nın etkin rol aldığı, Zeytin ve Zeytinyağı Sanayicileri Derneği ile sektörün sorun ve çözüm önerileri için birlikte çalışmalara başladığı aktarıldı.

KTSO’nun sanayi teşvik sisteminin gelişmesi için yürüttüğü çalışmaların da anlatıldığı sunumda, yapılan sanayi envanter çalışması ile sanayi alt sektörlerinin hammadde ihtiyaçlarının tespit edildiği ve bu veriler ışığında sanayicinin hammadde maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çözüm yolları aranacağı belirtildi.

Ayrıca, sigorta prim teşvikinin devam etmesi için diğer ekonomik örgütlerle yapılan iş birliği sonucunda herkese eşit oranda destek verilmesi konusunda Başbakanlık’la mutabakata varıldığı da bildirildi.

KTSO’nun orta ve uzun vadeli hedeflerinin arasında sanayide kooperatifleşme olduğunun belirtildiği sunumda, hükümet ve muhalefet partileri ile bu konuda görüşmeler yapıldığı anlatıldı.

Sunumda, KTSO’nun finansal kuruluşlarla iş birliği yollarını araştırdığı kaydedilerek, “KKTC Kalkınma Bankası ile sanayicilerimizin acil işletme sermayesi ihtiyacı için kredi imkanı sağlanması konusunda girişimlerde bulunduk. KKTC Kooperatif Merkez Bankası ve Halkbank üst yönetimiyle sanayicimiz için uygun koşullarda kredi imkanlarını konuştuk. YAGA ile sanayi sektörüne aktarılabilecek kredi ve hibe olanaklarını değerlendirdik. Uygun kredi koşulları ve hibe programları beklenmektedir” denildi.

Sunumda, Kıbrıs Türk Sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli olan sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla Sanayi Envanteri çalışmalarınının başlatıldığı kaydedildi.

Bu çalışma ile Kıbrıs Türk sanayisinin istatistiki bilgi ve veri tabanının elde edileceğinin vurgulandığı sunumda, “Elde edilen envanter aracılığı ile de sanayimizle ilgili sorunlar belirlenerek veriye dayalı gerçekçi çözüm önerileri ortaya konacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında çalışma izinleri işlemleri ve istihdam politikalarına ilişkin iş birliği yapıldığının belirtildiği sunumda, bu iş birliği çerçevesinde sanayicinin çalışma izin işlemlerinin Oda tarafından yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Oda’nın sanayi bölgelerinin temizlenmesi ve alt yapı sorunlarının giderilmesi ile ilgili bakanlıklar, daireler, müdürlükler ve belediyelerle iş birliği yaptığı kaydedilerek, sanayi bölgelerinin çevre, alt yapı ve temizliğine yönelik faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Oda’nın gençliğine güvenen, öncülük eden sanayi odası olma hedefinin aktarıldığı sunumda, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası bünyesi altında faaliyet gösteren Genç Profesyoneller Platformu ile aktif ve kapsayıcı yönden çalışmalarımız sürdürülmektedir” denildi.

