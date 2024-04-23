2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa'da satıldı

23 Nisan 2024 Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan özel çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "27284" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL

15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

2,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27284

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31765

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73411

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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2,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62

81

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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