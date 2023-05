19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı… Çavuşoğlu BRT'de konuşma yaptı

Çavuşoğlu: “19 Mayıs 1919, Türk milletinin, tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşinin yakılıp, milli mücadelenin başlatıldığı gün” "Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemek, onun değerlerine ve Cumhuriyete sahip çıkmak, en önemli görevinizdir"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin, tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşinin yakılıp, milli mücadelenin başlatıldığı gün olduğunu vurguladı.

19 Mayıs’ın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, tarihin akışına yön veren bir sürecin başlangıç tarihi ve Türk Milletini aydınlık yarınlara kavuşturan, Cumhuriyet’e ulaştıran bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Bugün; milletçe manda ve himaye kabul etmeyeceğimizi bir kere daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün 08.00’de BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.

-“Bugün, Atatürk’ün güvendiği, inandığı Türk Gençliğine, Bayram armağan ettiği gündür”

Çavuşoğlu, konuşmasında, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basıp, özgürlük meşalesini yakarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak, orduları dağıtılmış, bağımsız yaşama hakkı elinden alınmış, işgal altındaki Anadolu’nun ve uçurumun kenarında olan Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını hatırlatan Çavuşoğlu, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, Atatürk'ün attığı bu tarihi adımın anlam ve öneminin, bugün birçok kişi tarafından çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığı günü ‘Ben, 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum’ diyerek, ‘en büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyet’i, egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir.”

Çavuşoğlu, yarınların teminatı olan gençlere hitap ederek, şunları söyledi:

“İşte bu yüzden, her fırsatta sizlere duyduğu güveni ve verdiği önemi dile getiren Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemek, onun değerlerine ve Cumhuriyete sahip çıkmak, en önemli görevinizdir.

Atacağınız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası korumalı, akıl ve bilim yolunda ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için canla başla çalışmalı, birlik ve beraberlik ruhunu aynı kararlılıkla sürdürerek, bunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermemelisiniz.

Sizlerin, Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda hareket edeceğinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkıp, kendinizi her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ilerleyeceğinize olan inancımız tamdır.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, tarihini iyi bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan fikri hür, vicdanı hür Türk gençliğinin ve Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi ve saygıyla kutladı, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.