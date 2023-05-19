Sivil Savunma Yarışmaları Ödül Töreni yapıldı

Çavuşoğlu: “Sivil Savunma’nın kaybedilmiş hayatlar için kendi hayatlarını kaybetmeye hazır olan ekibi Adıyaman’da gördüm” Karaca: “Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin izleri, öğrencilerimizin eserlerinde, onların gözüyle tasvir edilmiş”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğiyle düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni dün akşam yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Kamelyası’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, ödül alan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, SSTB hakkında kısa bir video gösterildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren 60 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve ödülleri takdim edildi. Tören Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

-Karaca: “Felaketin izleri eserlere yansıdı”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, ülkenin geleceği olan gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ile toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak, afete dirençli bir toplum meydana getirilmesine katkı sağlamak maksadıyla düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Karaca, düzenlenen yarışmalarla ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören gençlerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra afetlere karşı duyarlılıklarının artırılmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin çok değerli eserlerle yarışmalara katıldıklarını belirten Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından eserlerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.

Karaca, “Bu yılki faaliyetimize, geçmiş yıllara göre daha anlamlı eserlerin katıldığını gördük. Geçtiğimiz 2023 yılı Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin izleri, öğrencilerimizin eserlerinde, onların gözüyle tasvir edilmiş, böylesine yıkıcı bir afetin bir çocuğun hayal dünyasında ne gibi izler bırakabileceği ortaya çıkmıştır. Temennimiz böylesine büyük kayıpların yaşandığı afetlerin bir daha yaşanmamasıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve benzeri faaliyetlerle afetlere dirençli bir toplum oluşturulması hedefine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Karaca, ayrıca yarışmalarda derece elde eden öğrencileri tebrik ederken, gençlerin başarılarında emeği geçen öğretmenleri ile okul müdürlerini ve eserlerin değerlendirilmesinde kendilerine yardımlarını esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığı jüri üyelerine teşekkür etti.

-Çavuşoğlu: “Yarışmalar farkındalığın artmasına yardımcı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla yaptıkları anlamlı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma’nın bu tür yarışmalarının yıllardır devam ettiğini ve toplumun farkındalığını arttırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Katılımın yüksekliğine işaret ederek derinden hissedilen duyguların yansımalarının çok güzel ifade edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, siyasiler veya eğitimcilerin de duygularını kelimelerle ifade ettiğini ancak bazı zamanlarda defalarca denemelerine rağmen hislerini yansıtmakta yetersiz kaldıklarını anlattı.

Bu gece de depremle başlayan ve vatan ve bayrakla devam eden yansımalardan çok etkilendiğini söyleyen Çavuşoğlu, insan hayatında defalarca ifade edip de hislerini bir türlü gerektiği şekilde yansıtamadığı anların çok nadir olduğunu vurguladı.

Kendisinin de duygularını ifade etmekte zorlandığı 2 anısı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, birinin 1974’de 27 gün bir dağda kaldığında gece helalleşip Rumların saldırılarıyla yok olacaklarını düşündüklerinde sabah kalktıklarında Türk tanklarının gelişiyle kurtulmalarını tasvir edemeyeceğini belirtti.

İkinci anısının da 6 Şubat depremleriyle ilgili olduğunu kaydeden ve Sivil Savunma ekiplerinin bir kısmıyla velilerle Adıyaman’a gittiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, karla başlayan ve yağmurla devam eden eksi 7 civarından soğuğun içinde büyük bir kum yığını ve zifiri karanlıkta Sivil Savunma ekibinin sayısının yetersizliği ve oradaki duygu çöküşü içinde ertesi gün gelecek araçlı ekibin gelişinin gecikmesiyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Biz yığının etrafında cebelleşirken, yığını kaldırıp bebeklerimize ulaşmaya çalışırken o yığın karşısındaki acizliğimizi birbirimize ifade edemez ama hissederken Sivil Savunma’nın araçlı ekibi siyah üniformalarıyla oraya geldiğinde bebeklerimizi kurtaracağız umudumuzu ve Sivil Savunmaya duyulan güveni kelimelerle anlatamam” dedi.

Sivil Savunma’nın birçok etkinliğine katılarak ustalıklarını görme şansına sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ama kaybedilmiş hayatlar için kendi hayatlarını kaybetmeye hazır olan ekibi Adıyaman’da gördüm” dedi.

Çavuşoğlu, tüm sivil savunma ekibine şükranlarını sunarak ne kadar anlatırsa anlatsın yeterince anlatamayacağına inandığını, yaptıklarının tarifsiz olduğunu vurguladı.

Bir halkın böyle kurumları olmalı” diyen Çavuşoğlu, KKTC standartlarının çok üzerinde milletin bir kurumu olan Sivil Savunma Teşkilatının iyi ki var olduğunu belirtti.

Yarışmalarda dereceye giren 60 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrenciler şöyle;

Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü

Girne Özel Eğitim ve İş Okulu Kansu SARITAŞ ve Nazlıcan KOÇ

Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Gülşen Altunkapan ve Samet Erinci Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Melisa Özgürkal, Hamide Kurtul ve Allyar Arslanov

Okul Öncesi 4-5 Yaş Grubu Resim Yarışması

Birinci Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Arin Akmen

İkinci Güzelyurt Portakal Çiçekleri Anakulu Hena Erdinç

Üçüncü Lefkoşa Yakın Doğu Okul Öncesi Larin Zabitoğlu

Mansiyon Karşıyaka Merkez İlkokulu Ceylin Bucak

Jüri Özel Ödülü Girne Maarif Anaokulu Talha Akpınar

Sergiye Değer:

Gazimağusa Uluslararası Maarif Okulları Suna-Ata Atun İlkokulu Zümra Saymaz

Güzelyurt Atatürk Maarif Ana Okulu Ümran Erna Akman

Girne Maarif Anaokulu Muhammed Mustafa Kızılboğa

Karşıyaka Merkez İlkokulu Musa Yıldız

İlkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü Sınıflar Arası Resim Yarışması:

Birinci Esentepe İlkokulu Narin Hypatia Çinar

İkinci Karşıyaka Merkez İlkokulu Amir Altynov

Üçüncü 9 Eylül İlkokulu Ecemsu Sakallı

Mansiyon Doğu Akdeniz İlkokulu (Gazimağusa) Osman Peralı

Jüri Özel Ödülü Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Adem İbrahim

Sergiye Değer:

Dr. Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Bihter Irmak Işıman



Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Göktürk Eymen Dursun, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Osman Çolak, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Ada Lina Semaets

İlkokul 4’üncü Ve 5’inci Sınıflar Arası Resim Yarışması

Birinci Dr.Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Asayra Azizoğlu

İkinci Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Fatma Okur

Üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Asya Albistan

Mansiyon:

Alsancak İlkokulu Olga Bganteseva

Jüri Özel Ödülü:

Karşıyaka Merkez İlkokulu Zalihe Eren

Sergiye Değer:

Alsancak İlkokulu Hüseyin Cumhur

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Haşim Akgüney

23 Nisan İlkokulu Yaren Zil

Dr. Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Erdoğan Bilal Soygür

Karaoğlanoğlu İlkokulu Kayla Acemoğlu

Ortaokul Kompozisyon

Birinci Güzelyurt Türk Maarif Koleji Defne Farisoğlu

İkinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji Elvin Atai

İkinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji Eylül Özyiğit

Üçüncü Levent College Almila Kanmaz

Jüri Özel Ödülü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Huriye Şık

Jüri Özel Ödülü Şht. Zeka Çorba Ortaokulu Ada Kırgız

Liseler Arası Kompozisyon Yarışması

Birinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji Elif Ecem Özkan

İkinci 20 Temmuz Fen Lisesi Batuhan Işık

İkinci Namık Kemal Lisesi Simay Tuğra Canıtez

Üçüncü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Nejan Sena Şafak

Üçüncü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Aleyna Doğan

Jüri Özel Ödülü 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Saime Çomunoğlu

Jüri Özel Ödülü Yakın Doğu Koleji Hayriye Aydın



Jüri Özel Ödülü Yakın Doğu Koleji Defne Öz

Ortaokullar Şiir Yarışması

Birinci İrsen Küçük Ortaokulu Başak Turunç

İkinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji Tuğra Vurana

Üçüncü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Perihan Ekici

Jüri Özel Ödülü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Ayşe Toruntay

Liseler Şiir Yarışması

Birinci Hala Sultan İlahiyat Koleji Mine Umut

İkinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji Nehir Karadağlı

İkinci Lefkoşa Türk Maarif Koleji İrem Ulu

Üçüncü 20 Temmuz Fen Lisesi Bengü Yazan

Üçüncü Lefkoşa Türk Maarif Koleji Süleyman Eren Çelebi

Jüri Özel Ödülü Hala Sultan İlahiyat Koleji Nazire Nur Sofuoğulları

Jüri Özel Ödülü Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Hatice Sarıkaya