Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketiyle iş birliği içerisinde düzenlediği 19. Kıbrıs İpek Koza Festivali sona erdi.

Belediye’den verilen bilgiye göre KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda organize edilen festival iki gün sürdü.

İlk günü planlandığı şekilde tamamlanan festival, ikinci gün hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başladı.

-Dut fidanı ekimi etkinliği yapıldı

Festival’in ikinci gününde dut fidanı dikildi. Fidan dikimine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da katıldı.

