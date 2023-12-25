173 vatan evladı unutulmadı

Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, 1963-1974 yıllarında verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 kişi, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde anıldı

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı yerleşim birimlerinde verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 kişi, önceki gün İskele’deki Larnaka Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu konuşmalar yaptı. Törende şiirler de okundu. Tören, Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.Cumhurbaşkanı Tatar, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 60 yıl sonra şehitleri anarken mevcut koşulların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barışın ve huzurun devam etmesi için egemen eşitlik temeline dayalı bir anlaşmanın kırmızı çizgi olduğunun altını çizdi.“Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı vazgeçilmezimizdir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşanıyorsa şehitlerin sayesinde olduğuna vurgu yaptı.Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağına bağlı 43 köyde yaşayan yaşlı- genç, kadın-erkek ve çocuk çok sayıda insanın büyük bir zulümle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, tüm bu zulme karşı asla pes etmediklerini, kanlarının son damlasına kadar kahramanca direndiklerini ifade etti.Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayını Larnaka’da “Kayıp Otobüs” olayında yaşandığını hatırlatan Sadıkoğlu, 11 kişinin, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüsün bir daha geri dönmediğini anlattı.Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da konuşmasında Larnaka halkının Rumların ENOSİS hayaline karşı kahramanca verdiği mücadeleyi anlattı.-Şiirler okundu, dualar edildiTörende, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Öğrencisi Halil İbrahim Kuyucaklı ile Derinsu Benger ‘Noel Yakındı’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Emine Koç ‘Şehidi Uğurlarken’ isimli şiirlerini okudu.Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu.