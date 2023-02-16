160 okul tehlikede

İnşaat Mühendisleri Odası, derhal gözden geçirilmesi istenen 160 okul olduğunu vurguladı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, kendilerine özellikle İskele bölgesiyle ilgili birçok soru geldiğini kaydederek öncelikle yapılması gerekenin kaçak binaların ortaya konması olduğunu ifade etti.

Çok sayıda insanın da kendilerine, binalarının durumuyla ilgili bilgi almak için ulaştığını dile getiren Yağcıoğlu, projesi elinde olanların ilgili mühendise başvurabileceğini, olmayanların dışarıdan hizmet alabileceğini anlattı.

Yağcıoğlu bu noktada ilk olarak gözle incele yapılması gerektiğini, ihtiyaç durumunda ileri tahkike gidildiğini söyledi. Yağcıoğlu bu tahkikin inşaat mühendisleri yoluyla yapılabileceğini ifade etti.

Okullar ve hastaneler hakkında da çok sayıda soru geldiğini belirten Yağcıoğlu derhal gözden geçirilmesi istenen 160 okul olduğunu, bunun zaman alacağını ifade etti. Yağcıoğlu Planlama ve İnşaat Dairesi’nin güçlendirilmesi, devlet okulları, hastaneler, kamu kurumlarının bir an önce gözleme alınması gerektiğini belirtti.

