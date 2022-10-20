16 köyde 45 km asfalt yol projesi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, toplam 16 köyde yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandığını açıkladı





İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi’de yürütülen asfalt yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak yürüttükleri yoğun çalışamalar ile geçmişte verilmiş ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

Öztürkler, “İçişleri Bakanlığının geniş sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve önceki yıllarda verilen ve altyapıları tamamlanmamış kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmaları kapsamında, 21 farklı köyümüz için altyapı projelerimizin ihale süreçleri tamamlanmış ve bugün itibariyle yapım aşamasına geçilmiştir”dedi.

Kırsal Kesim Arsası hak sahipliği olan insanlarımızın buralarda yuvalarını kurarken alt yapı eksikliklerinden dolayı yıllarca ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Öztürkler, “Bu sıkıntıların yaşanmaması adına kırsal kesim arsalarının verilmesinden önce altyapı çalışmalarının tamamlanmış olmasını çok önemsediklerini, bu bağlamda daha önce verilmiş fakat altyapı eksikliklerinden dolayı sıkıntı yaşayan bölgeler için de kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Öztürkler, “Serhatköy, Mevlevi, Boğaziçi, Aş. Bostancı, Yuk. Bostancı’da bazısı 15, bazısı 21 yıldır bekleyen asfalt yol projeleri ile 10 yıldır hasreti çekilen Şahinler İçme ve Kullanma Suyu projeleri başta olmak üzere adanın diğer yarısında Geçitkale, Kumyalı, Nergisli, Sütlüce, Yarköy, Kaplıca, Ardahan, Adaçay, Mormenekşe, Serdarlı, Pınarbaşı ve Dikmen’de asfalt yol altyapıları için ihale süreçlerinin tamamlanarak, yapım aşamasına başlandığına dikkat çekti.

Öztürkler, “Kısa sürede yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda gençlerimizin yaşadıkları topraklarda kök salmaları ve geleceklerini kuracakları kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması adına önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda toplam 16 köyümüzde yaklaşık 45 kilometreye yakın asfalt yol projesine başlandı. Şahinler köyümüzde de içme ve kullanma suyu projelerimiz devam ediyor. Serdarlı, Vadili, Gaziköy, Serhatköy, Yenierenköy ve Aygün olmak üzere 6 köyümüzde de elektrik götürmek üzere projelerimiz için ihale süreçleri kısa sürede tamamlanarak, yapım aşamasına geçilecektir. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihalesi tamamlanmış altyapı projelerimizi tamamlamaktır”dedi.

