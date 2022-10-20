

Eski milletvekili Serdar Denktaş, trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyulması önerisinde bulundu. Denktaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Yönetimlere önerimdir; Trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyun, sevmeyi hatırlayalım. Araç sürücüleri bir yerlerde kendisini sevenler olduğunu hatırlayıp daha dikkatli sürsün. Ülkeye gelen yabancılar gülümseyerek izleyip yollarımızın kirliliğini, çukurları daha az eleştirsinler. Kamu malına müdahaleden ceza kestiğiniz gencimize de böylelikle yaratıcılığı nedeniyle bir de ödül vermiş olursunuz. Zararı yok, faydası çok.”

