CTP Başkanı Erhürman: “Almanya’dan gelen Hans, Rum Yorgo ile temas edip sınır kapısına gelerek kuzeye geçmek istiyor ama ondan ek iki kriter istendiği için geçemiyor ama temaslısı Yorgo bir dakika sonra kuzeye geçebiliyor”





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs’a geçmesine ek kriterler koyup izin verilmemesini eleştirerek, bunun mantık dışı bir uygulama olduğunu söyledi.

Alman “Hans” ve Rum “Yorgo” isimleri üzerinden bir anlatım yapan Erhürman, Almanya’dan gelen Hans’ın Rum Yorgo ile temas edip sınır kapısına gelerek kuzeye geçmek istediğini ama ondan ek iki kriter istendiği için geçemediğini ama temaslısı Yorgo’nun bir dakika sonra kuzeye geçebildiğini belirtti.

Eğer Alman Hans virüs taşıyor diye ondan korkuluyorsa, zaten temaslı olduğu Yorgo’nun virüsü Kuzey Kıbrıs’a taşıyacağını belirten Erhürman, “Biz neden iki kriterin üzerine iki kriter daha istiyoruz? Hiçbir mantığı yok. Ne bilimle ne mantıkla açıklayabilirsin” dedi.

Güney Kıbrıs’a turistlerin iki kriterle geldiğini, Kuzey Kıbrıs’ta da aynı kriterlerin yeniden talep edilmemesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Ta başından yani pandeminin ülkemizde görüldüğü günlerden itibaren Ercan’dan ve Larnaka’dan girişler aynı kriterlere sahip olmalıydı” diye konuştu. Erhürman, bundan sonra da bunun yapılabileceğini vurguladı.

