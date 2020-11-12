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15 Kasım günü tarifeli ve tarifesiz uçuşlar, bir süreliğine durdurulacak

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15 Kasım günü tarifeli ve tarifesiz uçuşlar, bir süreliğine durdurulacak
Ercan Havalimanı'nda rutin yapılan tarifeli ve tarifesiz uçuşlar 15 Kasım günü yaşanacak yoğun VIP trafiği nedeniyle bir süreliğine durdurulacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı'nda 15 Kasım 2020 Pazar günü yaşanacak yoğun VIP trafiği nedeniyle saat 10:00 ile 22.00 arasında tarifeli veya tarifesiz uçuş yapılmayacak. Söz konusu uçuşlar farklı zaman dilimlerine kaydırıldı.
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