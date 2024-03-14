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14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor

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14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
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14 Mart Tıp Bayramı bugün kutlanıyor.  Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.
Hekimlerin, sağlık çalışanlarının, siyasi partilerden, sivil toplumdan, sağlıkta örgütlü sendikalardan temsilciler ile davetlilerin katıldığı törende devlet ve hükümet yetkilileri de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı İlker İpekdal ve Türk Tabipleri Birliği 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten’in konuşama yapacağı törende meslekte 50’nci ve 25’inci yılını dolduran hekimler plaket alacak.
Toplum sağlığına katkılarından dolayı kurum temsilcilerine ve basın mensuplarına ödül verilecek.
 
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