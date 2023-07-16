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12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasaklandı

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12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasaklandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında, belirli saatlerde, dışarıda, güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmayacak.
Kararda, Bakanlığın Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri doğrultusunda sürekli olarak dışarıda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla belirtilen tarih ve saatler arasında dışarıda çalışmasını yasakladığı belirtildi.
 
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