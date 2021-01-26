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11 bin 500 öğrenci okula gitmedi

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Okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim başladı ancak dün itibarıyla okula gidenlerin oranı yüzde 72 oldu

11 bin 500 öğrenci okula gitmedi
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim dün başladı.
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu dün itibarıyla okula gitmeyen öğrencilerin oranının % 28 olduğunu açıkladı. Amcaoğlu okula gidenlerin oranının % 72 olduğunu belirtti.
Toplamda 53 bin öğrencinin bulunduğunu ve yüzde 28’inin; yani, 11 bin 500 öğrencinin okula gitmediğini ifade eden Amcaoğlu, bin 100 öğretmenin de okula gitmediğini ifade etti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağı, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtilmişti.
 
 
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