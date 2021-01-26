11 bin 500 öğrenci okula gitmedi

Okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim başladı ancak dün itibarıyla okula gidenlerin oranı yüzde 72 oldu





Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda seyreltilmiş yüz yüze eğitim dün başladı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu dün itibarıyla okula gitmeyen öğrencilerin oranının % 28 olduğunu açıkladı. Amcaoğlu okula gidenlerin oranının % 72 olduğunu belirtti.

Toplamda 53 bin öğrencinin bulunduğunu ve yüzde 28’inin; yani, 11 bin 500 öğrencinin okula gitmediğini ifade eden Amcaoğlu, bin 100 öğretmenin de okula gitmediğini ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağı, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtilmişti.



