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KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Beylerbeyi’nde iki hafta önce 70 kişi karantinaya alındı. Basına daha dün Beylerbeyi’nde 7 vaka olduğu açıklandı”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Karşıyaka ile Çatalköy arasındaki okulların yanı sıra Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu haricinde seyreltilmiş yüz yüze eğitimin dün başlamasıyla okullarda yüzde 75-90 arası öğrencinin katılım gösterdiğini açıkladı.
Şener Elcil, okullarda genel katılımın ortalama yüzde 80 olduğuna dikkat çekerek, koronavirüs vakası görülen Esentepe’de ise ailelerin çocuklarını okula göndermediğini vurguladı.
Elcil, devlet yetkililerinin, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını ayrıca kalabalık ortamlarda da bulunduklarını sözlerine ekledi.
Hükümetin sorumsuzca davrandığını, açıklanan korona virüs ve temaslı sayılarında şeffaf olmadığını ifade eden Elcil, “Beylerbeyi’nde 2 haftadan beridir karantinada olan kişiler var ancak rakamlar gizleniyor. Beylerbeyi’nde iki hafta önce 70 kişi karantinaya alındı. Basına daha dün (önceki gün) Beylerbeyi’nde 7 vaka olduğu açıklandı. Beylerbeyi’nde korona virüse bağlı olarak bir kişi de hayatını kaybetti” dedi.
 
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