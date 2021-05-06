11 bakandan 9’u “Kıbrıs Cumhuriyeti” yurttaşıymış

Rum basını, 160 binden fazla Kıbrıslı Türkün Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olduğunu bildirirken, KKTC Bakanlar Kurulu’ndaki 11 bakandan 9'unun da Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu iddia edildi

Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde “ayrı devlet” tezini masaya koyan Kıbrıs Türk tarafı heyeti üyelerinin çoğunun aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olduğu açıklandı.KKTC Bakanlar Kurulu’ndaki 11 bakandan 9'unun Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu da duyuruldu.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in paskalya mesajında Kıbrıslı Türklere yönelik “sevgili yurttaşlarım” hitabı ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna itirazı eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.‘Kıbrıslı Türk lider” olarak müzakere masasına oturan Ersin Tatar dahil Kıbrıs Türk heyeti üyelerinin çoğunluğunun Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olduğu bilgisi yeniden paylaşıldı.Kıbrıs’ın güneyinde devlet televizyon PIK’in yanısıra neredeyse tüm Rum gazeteleri, 160 binden fazla Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olduğu bilgisini paylaştı. Ancak bu veriler herhangi bir resmi kaynağa dayandırılmadı.RİK'in önceki akşam yayınladığı haber bültenine göre, 160 bin Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ya da pasaportu taşıyor. Alithia ise 360 bin rakamını ortaya attı.120 bin Kıbrıslı Türk’ün ise doğum belgesi gibi diğer belgelere sahip olduğu da bildirildi.KKTC Bakanlar Kurulu’ndaki 11 bakandan 9'unun Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olduğu duyuruldu.Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 97 bin Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığına sahip olduğunu açıklamıştı.200 bini aşkın Kıbrıslı Türkün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğum, ölüm, evlenme belgesi ya da seçmen kartına sahip olduğu da açıklandı.Fileleleftheros gazetesi, Ersin Tatar’ın milliyetçi ve ayrılıkçı söylemlerine dikkat çekerek, KKTC’nin hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı” olduğu gerçeğine dikkat çekildi.Tatar’ın söylemleri sonrasında özellikle de “Tatar’ın 11 bakanından 9’unun Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var” yorumları öne çıktı.2011 tarihinde Güney’deki Politis Gazetesinde yer alan haberde şunlar yazılmıştı.“15 Aralık 2010 tarihinde Dimitris Hristofyas (Dönemin KC Başkanı), kızının yurt dışında kaybettiği KC pasaportunu Derviş Eroğlu’na, hediye paketinin altındaki beyaz bir zarfın içinde verdi. Taraflar, konunun gizli tutulması ve basına sızmaması konusunda anlaştı”“Kızlarımın KC pasaportu var. Yetişkin ve evli insanlar. Onların kararlarına ve ne yaptıklarına karışamam”SUCUOĞLU, BEROVA, ATAOĞLU VE DÜRÜST: PASAPORTLARIMIZ HAKTIR, İPTAL EDİLEMEZGüney’de 2017 Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimlerde aday olan Nikolas Papadopulos gazetelere verdiği demeçte şunları söylemişti:“Kazanırsam’deki bakanların ve üst düzeydeki yöneticilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal edeceğim”Pasaportlarımız 1960 ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ anayasasına göre haktır, iptal edemez.Kapılar açılmadan önce de pasaportum vardı. Üzerinde Türkçe de yazıyor. İptal şansı yokKıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığının sebebi Kıbrıslı Türklerdir. Benim de ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportum var.Bakan olmadan önce de pasaportum vardı. Bu 1960 Cumhuriyeti’nden doğan bir haktırKıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olduğu söylenen diğer UBP’li isimler de şöyle;Başbakan Ersan Saner (İddiaya göre Saner, kimlik ve pasaportunu, 1990’da dönemin Eğitim Bakanı Müfettişi‘tan bizzat aldı.Meclis eski Başkanı Hasan Bozer ve eşi Sonay Bozer.Sağlık eski Bakanı Ahmet Kaşif, Milletvekili Sunat Atun ve eşi ve birçok UBP’li siyasi.Öte yandan KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kendi adını taşıdığı torunu Rauf Kürşat Denktaş’ın da Rum kimliği alması geçtiğimiz yıllarda yoğun bir şekilde tartışılmıştı.