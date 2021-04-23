11 aydır çocuklarını göremiyor

Kormacit sakinlerinden Yorgo Kasap Restoran sahibi Maria Skoullou, geliş gidişlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yaşayan çocuklarını 11 aydır göremediğini anlattı



Kormacit sakinlerinden Yorgo Kasap Restoran sahibi Maria Skoullou, Kormacit köyünde yaşayan Maronitler’in daha ne kadar evlat hasreti çekeceklerini sordu.

Maria Skoullou, pandemiden dolayı ülkeye geliş gidişlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yaşayan çocuklarını 11 aydır göremediğini söyledi.

Kormacit’te yaşayan 30 kadar yaşlının da evlat hasreti çektiğini aktaran Maria, “Burada 30 ihtiyar var. Köyde yalnız yaşıyorlar. Bu insanlar yaşlı, evlatlarını görmek istiyorlar. Yarın bir gün bu insanlara bir şey olursa ne olacak? Herkes evladını görebilmek istiyor. 1974’ten beri buradayız ve artık yaşlandık. Yarın bir gün bir şey olsa kim bakacak bu insanlara?” diye sordu.

Devlet yetkililerinden sorunlarına çözüm alamadıklarını da aktaran Maria Skoullou, Aylardır hiçbir devlet kurumu yardımcı olmadı ailemizden ayrı düştük Çocuklarımızı, kardeşlerimizi özlüyoruz. Ailemizi özledik, bayram geliyor ama biz bayram çocuklarımızı göremeyecek miyiz? Bir senedir çocuklarımı göremiyorum. Annem de torunlarını göremiyor. Anneler evlatlarını göremiyor” diyerek isyan etti.

