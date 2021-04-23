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Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu Sayın Saner?

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Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu Sayın Saner?
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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in komitedeki temsiliyet oranlarının değişileceğine ilişkin açıklamasını eleştirdi, Ocak ayında oybirliği ile belirlenen temsiliyet oranlarını belgeleriyle hatırlattı.
Özersay, Saner’e “Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner?” diye seslendi.
Özersay’ın açıklaması şöyle:
“Başbakan komitedeki temsiliyet oranlarını değişecekmiş! Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner? Eğer yoksa, söyleyin de bilelim, biz de ona göre davranalım!
Meclis Danışma Kurulu’nda Ocak ayında oybirliği ile UBP, CTP ve Halkın Partisi’nin temsilcilerinin imzalarıyla komitelerdeki temsiliyet oranlarını belirledi.
Dört ay önce konuştunuz, anlaştınız, kabul ettiniz ve imzaladınız. Meclis Genel kurulundan da oybirliği ile geçti. Hatırlatayım, unutanlar için”.
 
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