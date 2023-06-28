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100’e yakın çocuğa bayramlıklar hediye edildi

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin iş birliğinde 100’e yakın çocuğa bayramlık

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100’e yakın çocuğa bayramlıklar hediye edildi
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'nin iş birliğinde bayram öncesinde 100’e yakın çocuğa bayramlıklar hediye edildiği belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, “nene dedelerimizden gelen bayram günlerinde çocuk sevindirme geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” denilerek, Kurban Bayramı dolayısıyla Engelliler Dayanışma Derneği’nin merkezinde engelli bireyler ailesiyle bayramlaşılırken, çocuklara da bayramlıkların hediye edildiği belirtildi.
Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, “Bayram paylaşmak, mutluluğu yaşamak ve yaşatmak, sevinçlere ortak olmaktır. Biz de çocuklarımızın sevincine ortak olmak, o eski bayramları hatırlamak ve hatırlatmak için bu bayramda da ailelerimizle buluştuk. Katkıları ve vakıf ruhunun günümüze taşınması noktasında gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresine teşekkür ediyor, tüm halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
 
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