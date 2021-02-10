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1000 kişiye 2 hemşire düşüyor

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Hemşire Ali Özgöçmen, her 1000 kişiye düşen hemşire sayısının Hollanda’da 10,29, İtalya’da 5,49, KKTC’de ise 2,26 olduğuna dikkat çekti

1000 kişiye 2 hemşire düşüyor
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KKTC Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eski Başkanı Ali Özgöçmen, hemşire istihdamı konusunda açıklama yaptı.
Hemşire eksikliğine dikkat çeken Özgöçmen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Her 1000 kişiye düşen hemşire sayısı:
Hollanda: 10,29
İtalya: 5,49
Bizde (KKTC): 2,26
Yukarda bizdeki 2.26’lık rakam sadece kamu sağlık sistemi sonucudur, özel hastanedeki hemşireleri de içine katarsak 3.3 sonucuna ulaşırız. Ve bu sayılara asker, öğrenci yada turist dahil değildir. Rakamlar ortada! Şimdi, gelelim olması gereken rakam nedir sorusuna?
Devletin vatandaşlarının sağlığına verdiği önemle alakalı ve orantılıdır derim! Daha öncede ifade etmiştim, seçim arifesinden başlayarak yangından mal kaçırır gibi 120 civarında mevsimlik işçi Sağlık Bakanlığı’na alındı, Şimdi ki rakam kaçtır Allah bilir. Diyesim o ki, bu virüsten sağ salim kurtulmamızın en temel unsurundan bir tanesi hemşiredir! Bizleriz evet! Ve siz hala daha 43’ü 57 artırdık 100’e tamamladık diyerek durumu toparlamaya çalışıyorsunuz. Emeğinize saygım var ama siz gelin bu konuyu daha fazla uzatmayın, gürültü patırtı kopmadan her geçer not alanı sisteme kazandırın! Bu fırsat kolay kolay gelmez bir daha.”
 
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