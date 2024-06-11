"100 araba ile galeri açanlar var"

Bardak Oto Galeri direktörü Cemal Bardak, Lefkoşa'da üç sene öncesine kadar 70-80 galeri varken şimdi 200 galeriye çıktığını ve 100 araba ile galeri açan kişiler olduğunu vurgulayarak "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz" dedi

Ülkede göz kamaştıran lüks otomobillerin yer aldığı oto galeriler, sadece gösterişli araçlarıyla değil, şüpheli mali işlemleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu galerilerde çalışan kişilerin ya da işletmecilerin önceden kriminal suçlara karıştığı biliniyor.

Son dönemdeki bazı galerilerin stok değişimleri ve araç satışlarındaki anormal sıklık, gözleri bu sektöre çevirdi.

Araştırmalar, masum görünen bu satışların altında yatan karanlık gerçeği gözler önüne seriyor: "Kara para aklama"

Her köşe başında oto galeri açılmasına sektöre yıllarını veren galericilerden tepki gelmeye devam ediyor.

Bardak Oto Galeri direktörü Cemal Bardak, sektörde dönen kara paranın bitcoin ile temizlendiğini söyledi.

Bardak "Biz bu işi 30 senedir öz sermayemiz ile yaparız ancak onların öz sermayesi yok. Paranın bir ucunda başka biri var diğer ucunda başka biri var" dedi.

100 araba ile galeri açan kişiler olduğunu söyleyen Cemal Bardak "Arabalar da hep lüks. Böyle bir para olamaz. Para temizleme çarkı var. Lüks araçları da

Ruslar, İranlılar zenciler alıyor. Kendi halkımız almıyor" diye konuştu.

Cemal Bardak, kara para temizleyecek olan galericilerin 10 adet Japon marka araba getireceğine bir adet Bentley marka lüks araçla parayı temizlediğini söyledi.

Cemal Bardak devletin bu lüks araç satışlarından gümrüğünü, vergisini aldığını ve herkesin bu oyunu kuralına göre oynadığını dile getirdi.

Bir zencinin 50 bin sterlin değerindeki bir arabayı almak için 160 bin sterlin bit coin verdiğini ifaden eden Bardak, "Devlet fahiş vergi alır. Kimse bunun önüne geçemiyor. Çünkü yasa eksikliği var" dedi.

Yıllarını bu mesleğe veren oto galeri işletmecilerinin artık bu durumla baş edemediğini söyleyen Bardak, Lefkoşa'da üç sene öncesine kadar 70-80 galeri varken şimdi 200 galeriye çıktığını vurguladı.

Cemal Bardak "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Yasa var denetim var. İşletmecinin hesabına yüklü para geldiği anda bu kaynak sorulur ancak bu ülkede ne soran var ne de bakan" diye konuştu.

