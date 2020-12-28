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10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağız

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Başbakan Saner, ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını, 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacaklarını açıkladı

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10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağız
 
 
Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını, on gün içerisinde birtakım açılımlar yapacaklarını, ekonomiyi ötelemeden sağlığı kollayacaklarını kaydetti.
Saner, önceki gün Tedarikçiler Birliği’ni kabul etti.
Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:
“ Hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için bir takım projeler üzerinde çalışmaya başladığımızı net ifade edebilirim. Öncelikle insan sayısının ülkede artması için ki burada bizlerin hedef kitlesi yükseköğrenim ve turizmdir. Bu bağlamda 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim. Ama bu açılımlar yapılırken hiç kimse yanlış anlamasın diye bir kez daha söyleyeyim, önce sağlık hedefinden yola çıktık ama ekonomiyi de mutlak surette ötelemeden bu sağlığı kollayacağız.”
 
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