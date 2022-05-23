1 milyon test kitine 30 milyon TL

Türkiye'den ihalesiz olarak dolara endeksli yeni test kiti alımı gerçekleştirilecek. KKTC, 800 bin antijen test kiti ve 250 bin PCR kitinden oluşan son siparişi için 1 milyon 820 bin dolar ödeyecek





Sağlık Bakanlığı, 800 bin antijen test kiti ve 250 bin PCR kiti alacak. 20 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, alımlar önceden olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından ihalesiz olarak gerçekleştirilecek.

1 MİLYON 820 BİN DOLAR ÖDENECEK

İki ayrı alımda test kitlerine KDV dahil 1 milyon 820 bin dolar karşılığı Türk Lirası ödenecek. İlk alımda 400 bin antijen test kiti için 560 bin dolar, ikinci alımda ise 400 bin antijen test kiti ve 250 bin PCR kiti için toplam 1 milyon 260 bin dolar ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın alımı ne zaman yaptığı/yapacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle kit birim ve toplam tutarının TL karşılığı belli değil. Bahsi geçen meblağın (1 milyon 820 bin dolar) bugünkü kurdan karşılığı ise 28 milyon 930 TL. İlk alımda 560 bin dolar ödenecek 400 bin antijenin birim fiyatının 1.4 dolara (bugünkü kurla 22.26 TL) karşılık geldiği görülüyor.

1 milyon 260 bin dolar ödenecek ikinci karışık alımda da 400 bin antijen kitin 560 bin dolar olduğu varsayılırsa, geriye kalan 700 bin doların PCR kitleri için ödeneceği ortaya çıkıyor. Bu da 250 bin adet alımı yapılacak her bir PCR kitin fiyatının 2.8 dolar (bugünkü kurla 44.52 TL) olduğunu gösteriyor. Test kitlerine yapılacak ödeme, Türkiye ile imzalanan 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" ödeneğinden karşılanacak.

DOLAR-TL KARIŞIK ÖDEMELİ SON ALIM OCAK AYINDA YAPILDI

Son test kiti alımı toplam 300 bin antijen test kiti ve 350 bin PCR kiti ile geçtiğimiz ocak ayında yapılmıştı. 8 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Ocak tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, biri dolarla olmak üzere iki ayrı alım gerçekleştirilmişti. İlk alımda, 200 bin PCR kiti için KDV dahil 576 bin dolar, diğer alımda ise 300 bin antijen test kiti ile 150 PCR kiti için toplam 10 milyon 288 bin 500 TL ödeneceği belirtmişti.

USHAŞ firmasının bünyesinde, özel bir firma aracılığıyla temin edilen Almanya menşeili "Softec" antijen test kitleri ile, ticari satış hakları kendisinde olan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Bioeksen firması ortaklığında geliştirilen "COVID-19 RT-qPCR Tespit Kiti" bulunuyor

