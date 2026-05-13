KKTC’deki bazı azınlık kesimleri hala 43 yıllık kalıcı KKTC devletinden söz etmek yerine, Kıbrıs Türk Halkına “toplum” diye hitap etme yanlışını devam ettirmekte… Rumlarla iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünün en uygun çözüm olduğunu iddia eden bu azınlık tam bir yanılgı içinde. 43 yıldır var olan KKTC Devleti bir bağımsız, egemen devlet. Bu gerçeği kabullenemeyen KKTC’deki azınlık, hala federasyon çözümünden söz etmekle Rumların çok istediği bir yola girmişlerdir. Gerçekleri çok iyi değerlendiren ve bilen KKTC Halkının çok büyük bir çoğunluğu federasyon çözümünün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini çok iyi bilmekte ve devletine sahip çıkmaktadır.

Tabii ki her devletin bir toplumu vardır. Ancak ikide bir iki toplumdan oluşan bir federasyon çözümünü destekleyenler “toplum” kelimeciğini iki bölgeli, iki toplumlu çözüm olarak göstermek çabasıyla KKTC Devleti’ni aşağılamakta ve devlet olgusunu hiçe saymaktadır. Bu da kabul edilemez. Kabul edilemez, çünkü “iki toplumlu federasyon” Rumların istediği çözümdür. Federasyon çözümü ile 43 yıllık kalıcı KKTC devletinin ortadan kalkmasını hayal eden Rumlar, KKTC’deki federasyon yanlısı olanların federasyon çözümüne büyük katkısı olacağını hayal etmekte ve iştahları kabarmaktadır. Rumlar bu hayal ile yaşamaktadır. İki toplumlu, iki kesimli federasyon yanlıları bu hayalden vazgeçmeli ve bağımsız, egemen KKTC Devletinin kalıcı olduğunu kabul etmelidir.