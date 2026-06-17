15 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Azerbaycan’a giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Bakü’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la bir araya geldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üst düzey temasların seyri ele alındı.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler ile siyasi partiler düzeyindeki iş birliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi..

..Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi, mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı..

..Bakü’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Günü” düzenlenmesinin önemine işaret edilen görüşmede bu girişimin son yıllarda kültürel ve insani alanlarda artan karşılıklı ilişkilerin doğal bir devamı olduğu dile getirildi..

..Taraflar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki iş birliğinin başarıyla geliştiğini vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Gözlemci’ statüsüyle teşkilat faaliyetlerine aktif katılımının önemine dikkati çekti. Görüşmede ayrıca Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi…

..Başbakan Ünal Üstel ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kültürel, ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesinde ulaşımın oynadığı stratejik rolü ele aldı..

..İki ülke arasında kurulabilecek hava köprüsüne ilişkin faklı modelleri değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov karşılıklı ulaşım imkanlarının artırılması ve charter seferler başta olmak üzere doğrudan ulaşımı kolaylaştıracak alternatifleri konuştu..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından verilen bilgiye göre taraflar, halklar arasındaki temasların artırılması ve karşılıklı turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi açısından hava ulaşımının büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliğine de vardı..

..Görüşmede özellikle kültürel, siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, eğitim ve turizm alanlarında son dönemde atılan adımlar değerlendirilirken ülkeler arasındaki ilişkilerin kurumsal düzeyde daha ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek yeni adımlar üzerinde de görüş alışverişlerinde bulunuldu..

..Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, karşılıklı temasların ve üst düze ziyaretlerin bu sürece büyük katkı sağladığını ifade etti..

..Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ortaya konulan güçlü iradenin Türk dünyasını her geçen gün daha da yakınlaştırdığını vurgulayarak, “Üç Devlet, Bir Millet anlayışı artık sadece bir söylem değil; siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen somut iş birlikleriyle güçlenen bir gerçekliktir” dedi..

Azerbaycan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının güçlenmesinin ortak gelecek açısından son derece önemli olduğunu kaydetti..

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşınacağına inancını dile getirerek, ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini geliştirmeye ve Türk dünyasının güçlenmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi..

Yine 15 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Çalışma Bakanı Hasipoğlu, ilk kez Başbakanlar seviyesinde ikili görüşmenin Azerbaycan Başbakanlık binasında gerçekleştirildiğini ifade etti. Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan Başbakanı Ali Asadoy ile bir araya geldiğini belirtti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi açısından önemli olan toplantıda özellikle işgücü ve sosyal güvenlik anlaşması, üniversiteler arasında iş birliği ve charter seferlerin başlaması noktasında önemli bir adım atıldığı belirtildi..

..Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar arası Dostluk Gruplarının kurulmasının ise ilişkilerin resmiyet düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiği ifade edildi..

..Azerbaycan Parlamentosu’nun, ülkenin adını kullanarak milletvekili grubunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek için yetkilendirdiği aktarıldı.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..