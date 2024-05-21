Galatasaray, ligin son haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Bu mücadele cezalı olan Hakim Ziyech yerine Kerem Aktürkoğlu'nun 11'e dönmesi bekleniyor

Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sarı kırmızılılar, son haftadaki Tümosan Konyaspor maçında 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray, Konya deplasmanına bir eksikle gidecek. Sarı kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Hakim Ziyech cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Faslı oyuncunun yokluğunda Kerem Aktürkoğlu'nun 11'e dönmesi bekleniyor.

Galatasaray, Tümosan Konyaspor maçında ön alan baskısını sahaya yansıtmak istiyor. Kerem'in, bu nedenle teknik heyetin ilk tercihi olacağı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'ın tüm kulvarlarda oynadığı 55 maçın 53'ünde forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 44'üne 11'de başlayarak takımda en çok süre alan üçüncü oyuncu durumunda.

Bu süreçte 15 gol 8 asist üreterek toplam 23 gol katkısı veren Kerem, bu alanda da üçüncü sırada yer alıyor.



