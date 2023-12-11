  Zirvedekiler arayı açıyor

AKSA BİRİNCİ LİG 12. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 12. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken zirvede bulunan M.Değirmenlik ile Esentepe takımları haftayı kayıpsız geçerek takipçileriyle puan farkını biraz daha açtılar.Birinci Lig’de 12. Haftada zirvede bulunan M. Değirmenlik, konuk ettiği Düzkaya’yı net bir skorla 3 – 0 mağlup ederken, Esentepe zorlansa da evinde Girne Halk Evi’ni 2 – 1 mağlup ederek en yakın takipçileri Gönyeli’nin evinde Mormenekşe’yle 1 – 1 berabere kalmasıyla puan farkını daha da açtılar. Play-off hattı içinde olan takımlardan Yalova konuk olduğu Ozanköy’ü mağlup ederek haftanın en kârlısı oldu. Zira Play-off hattındaki iki takım Lapta ile Dem’s Cons. Çanakkale mücadelesinden galip çıkmadı.Bu haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan alt sıraları da yakından ilgilendiren Güzelyurt derbisinde Binatlı rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu 3 -1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alarak direk düşme potasından uzaklaşırken, Baf takımı dipte kalarak umudunu azaltmaya başladı.12. haftada oynanan 8 maçın üçünü deplasman takımları, ikisini ev sahipleri kazanırken, üç maç ise 1 – 1’lik skorla tamamlandı.Kale ağlarının 26 kez havalandığı 12. Haftanın en farklı galibiyetini 3 – 0 ‘lık skorla M. Değirmenlik aldı. Maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldığı bu haftada Hamitköy’den Serhat Deste hat-trick yaparak, Yalova’dan Mehmet Kum ile Ozanköy’de Zafer Emre Taşkın ikişer golle haftanın en golcü isimleri oldular.Gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli’den İlyas bu haftayı attığı penaltı golüyle boş geçmeyerek gol sayısını 17 yaparken takipçisi Değirmenlik’ten Kasım da bir gol atarak gol sayısını 16 yaptı ve diğer takipçileriyle gol farkını iyice açtılar.Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 36 sarı kart gösterilirken, 5’te kırmızı kart çıktı. Ancak bu kırmızı kartların 4 tanesi sadece Geçitkale – Hamitköy maçında çıkarken, diğer kırmızı kart ise Lapta futbolcusuna gösterildi.Aksa 1. Lig’de son 6 haftadır yenilmeyen Ozanköy’e konuk olan Yalova takımı rakibini evinde 3 – 2 mağlup ederek play-off hattı için önemli bir galibiyete imza atarak haftanı takımı olmayı hak etti.Zorlu Geçitkale deplasmanında rakibinin 9 kişi kalmasına karşın uzun süre 2-1 geride götürdüğü karşılaşmada Hamitköy’e adeta hayat veren isim olan Serhat attığı üç golle galibiyeti Hamitköy’e getiren isim olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Güzelyurt derbisinde rakibi Baf Ülkü Yurdu karşısında takımını iyi hazırlayan Binatlı takımı teknik direktörü Orçun Volkan, maç boyunca da yaptığı hamlelerle takımının galip gelmesinde önemli bir paya sahip oldu.Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalamayan Mustafa Öztugay, iyileşmesi sonrasında oynattığı ikinci maç olan U. Maraş . M. H. Yılmazköy maçında yerinde kararlarıyla iyi bir performans göstererek haftanın hakemi oldu.Mahmut(Hamitköy), Oğuz (Esentepe), Hasan Ulukök(M. Değirmenlik) Abdurrahman(Binatlı),Doğuhan(Mormenekşe), Sezer(Lapta), Hüseyin Sadıklar(Değirmenlik), Civan(Yalova), Kutluhan(Binatlı), Emek (Esentepe), Hasan Yanaroğlu(Lapta), Malik (Binatlı)Hüseyin Deynekli(Değirmenlik), Mehmet Kum(Yalova), Serhat(Hamitköy)Gönyeli – Mormenekşe: 1 – 1Baf Ü. Yurdu – Binatlı: 1 – 3Geçitkale – Hamitköy: 2 – 3Esentepe – Girne H. Evi: 2 – 1Lapta – Dem’sÇanakkale: 1 – 1Ozanköy – Yalova: 2 – 3U.Maraş – M. HacıaliYlmazköy:1 – 1M.Değirmenlik – Düzkaya: 3 – 0Girne H. Evi – YalovaDems. Cons. Çanakkale – GönyeliM.Değirmenlik – OzanköyM. Hacıali Yılmazköy – Baf Ü. YurduHamitköy – U. MaraşDüzkaya – GeçitkaleBinatlı – LaptaMormenekşe – Esentepe