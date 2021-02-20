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Zihni Temelci takımından ayrılıyor

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Zihni Temelci takımından ayrılıyor
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Niyazi ERGÜLEN
İngiltere Ulusal Lig takımlarından Maidstone United forması giyen Zihni Temelci takımından ayrılma kararı aldı.
Pandemi yasakları sonrasında ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere Ulusal Lig kulüplerinin onayıyla Kuzey ve Güney Ligleri iptal edilmişti.
Zihni Temelci de bonservissiz olarak forma giydiği takımından ayrılacak. Futbol hayatını İngiltere’de sürdürmeye devam edecek olan Zihni, yeni takım arayışına girdi.
Bu arada Maidstone United’ın Kıbrıslı Türk teknik direktörü Hakan Hayrettin’in kariyeri için hangi kararı alacağı ise daha netleşmedi.
 
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