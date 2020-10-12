Zihni Temelci sakatlandı

Niyazi ERGÜLEN

İngiltere’de futbol hayatını sürdüren futbolcumuz Zihni Temelci sakatlık yaşarken, antrenmanlara çıkamıyor.

Yarı profesyonel ligden, profesyonel lige yükselme şansı elde eden Zihni Temelci’nin transferi, sakatlık nedeniyle henüz gerçekleşmedi. Dagenham and Redbridge takımı ile denenme antrenmanlarına çıkan Zihni sakatlık sonrasında şansını tekrar deneyecek.

