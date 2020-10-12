Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarına göre ikinci tur gelecek hafta Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında yapılacak. Dünkü seçimde Tatar yüzde 32,34 ve Akıncı ise yüzde 29,84 oy aldı

Erhürman’ın oyu yüzde 21.67 olurken, Özersay’ın oyu yüzde 5.74’te kaldı. Denktaş yüzde 4.7, Arıklı ise yüzde 5.36 oy aldıKKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı, kesin olmayan sonuçlar açıklandı. 11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim gelecek Pazar yapılacak ikinci tura kaldı.UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu.Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oyları geçerli, 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:Ersin Tatar: %32.34 - 35825Tufan Erhürman: %21.67 - 24008Erhan Arıklı: %5.36 - 5937Fuat Çiner: %0.30 - 327Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282Ahmet Boran: %0.07 - 83Mustafa Ulaş: %0.06 - 69Alpan Uz:%0.14 - 156Kudret Özersay: %5.74 - 6356Mustafa Akıncı: %29.84 - 33053Serdar Denktaş: %4.20 - 4653Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58,21 olduğunu; ikinci turun Pazar günü Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında olacağını açıkladı.YSK Başkanı Şefik, gayri resmi sonuçların belli olmasının ardından basına açıklama yaptı.Şefik, bugüne kadar seçimlere katılımın yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade ederek, sonuçların açıklanmasının gecikmesinden ötürü özür diledi.Şefik, YSK 32'lerin eksik ve geç verildiğini, haftaya işini tam yapmayanlara numara verilmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum neticesinin topluma hayırlı olmasını dileyen Şefik, sakin bir seçim geçirdiklerini, alınan tedbirlere uyulduğunu, haftaya da bunun böyle olmasını temenni ettiklerini söyledi.Seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu. Yani seçmenin yüzde 41.8’i sandığa gitmedi. Bu rakam KKTC seçimler tarihinin en düşük katılımlı seçimi oldu.KKTC’de 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 75’ti. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine ise yüzde 62.5 katılım olmuştu.2018 yılında yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 66.27 idi.Pandemi sürecinin bunda ne denli etkili olduğu bilinmiyor.Ancak toplam 3500 kişinin karantina merkezlerinde bulunması, salgın nedeniyle sandığa gitmeyi riskli gören kesimlerin oy kullanmaması, yurt dışında olup ülkeye gelemeyenlerin oluşu ve siyasete olan güvenin yitirilmesi, bu oranın düşük kalmasına neden olduğu belirtiliyor.Anayasa referandumunda yüzde 50,13 "hayır", yüzde 49,87 "evet" oyu çıktıYüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, dün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50.13ünün “hayır”, yüzde 49.87’sinin ise “evet” çıktığını açıkladı.Narin Ferdi Şefik, halkoylaması için yanlış yönlendirmeler olduğunu kaydederek, yanlış yönlendirmeler yapanlara da teşekkür ettiğini dile getirdi.Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 olduğunu söyledi.1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da hayır çıkmıştı.