Zeytinburnu'nun kaptanı Yalova'da

AKSA 1. Lig ekiplerinden Yalova Spor Kulübü Türkiyeli yabancı transfer hakkını kaleci transferiyle doldurdu.

Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova Kulübü Türkiye 2. Lig takımlarından Zeytinburnu Spor Kulübü'nün kalecisi ve kaptani Sercan Kıvanç'ı renklerine bağladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

26 yaşındaki kaleci Sercan bu sezon Yalova takımının kalesini koruyacak.

Yalova Spor Kulübü transferi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Kulübümüz Türkiye takımlarından Zeytinburnu Spor Kulübü'nün kalecisi ve kaptani Sercan Kıvanç'ı renklerine bağlamıştır.

26 yaşındaki kalecimize sarı- lacivert renkler altında başarılar dileriz."