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Zeki Çelik'e Premier Lig kancası

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Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Ada kulüplerinin radarında. İngiliz basını, Everton ve Tottenham'ın başarılı sağ beki kadrosunu katmak istediğini yazdı

Zeki Çelik'e Premier Lig kancası
Premier Lig kulüplerinin, Zeki Çelik'e olan ilgisi devam ediyor.
Lille formasıyla başarılı bir performans gösteren 23 yaşındaki futbolcu, transferin gözde ismi oldu.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton ve Tottenham, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Zeki için iki kulübün de 18 milyon pound civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı belirtildi.
Ada basını, sağ bek pozisyonunda Aurier ile forma yarışına girecek bir isim arayan Tottenham Teknik Direktörü JoseMourinho'nun da bu transfer için fazlasıyla istekli olduğunu vurguladı.
Çıkan haberlerde daha önce Premier Lig'de oynamak istediğini belirten Zeki Çelik'in çalışmayı çok seven ve kişisel gelişime önem veren bir futbolcu olduğundan da bahsedildi.
Geçtiğimiz sezon Lille forması ile 32 maça çıkan Zeki, 2 asist yaptı.
 
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