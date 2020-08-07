Kartal'ın kupa coşkusu

Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını kazanan Yenicami kupasını aldı. Kupa töreninde madalya ve kupaları Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf, Aslan Bıçaklı, Hasan Sertoğlu, Kemal Deniz Dana verdi.

Şampiyon Yenicami kaptanı Tansel Ekingen'e kupası Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birlikte verdiler. Kupa töreninde müthiş bir görsel sergilenirken, havai fişek gösterileri eşiliğinde Yenicamililer büyük bir coşku yaşadılar.