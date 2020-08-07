banner411
banner69
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
55 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
145 0
 
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
9 0
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
28 0
"Atom bombası gibiydi"
58 0
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
36 0
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
26 0
banner460

Kartal'ın kupa coşkusu

banner476

Kartal'ın kupa coşkusu
Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını kazanan Yenicami kupasını aldı. Kupa töreninde madalya ve kupaları Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf, Aslan Bıçaklı, Hasan Sertoğlu, Kemal Deniz Dana verdi.
Şampiyon Yenicami kaptanı Tansel Ekingen'e kupası Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birlikte verdiler. Kupa töreninde müthiş bir görsel sergilenirken, havai fişek gösterileri eşiliğinde Yenicamililer büyük bir coşku yaşadılar.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.