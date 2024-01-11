banner913
banner932
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
U16 Milli Takımı için seminer düzenlendi
2 0
İki kredi paketi birden
İki kredi paketi birden
37 0
 
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
15 0
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
48 0
İsrail’in soykırım davası başlıyor
İsrail’in soykırım davası başlıyor
40 0
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
12 0
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
27 0
banner996
banner985

Yunus Emre Konak, Brentford'da

banner989

EMS Yapı Sivasspor forması giyen 18 yaşındaki Yunus Emre Konak, Premier Lig ekiplerinden Brentford’a transfer oldu

banner974
Yunus Emre Konak, Brentford'da
banner971
Geçtğimiz yıl The Guardian tarafından "dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" arasında gösterilen Yunus Emre Konak'ın yeni adresi Premier Lig oldu.
18 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi Brentford’a transfer oldu.
Transfer ile ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada ''Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu. 12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı. Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz.'' ifadelerine yer verildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.