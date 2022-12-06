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Fenerbahçe’ye Valencia ve Alioski'den kötü haber

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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması. Enner Valencia 2 hafta, EzgjanAlioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Fenerbahçe’ye Valencia ve Alioski'den kötü haber
Kulüpten yapılan açıklamada Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen EzgjanAlioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
 
 
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