Fenerbahçe’ye Valencia ve Alioski'den kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen EzgjanAlioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
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