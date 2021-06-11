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Yonpaş Arena sezona hazırlanıyor

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Yonpaş Arena sezona hazırlanıyor
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün antrenmanlarını yaptığı Yonpaş Arena tesisi, yeni sezon hazırlıkları için titiz bir çalışmayla hazırlanıyor. Tamamen kendi imkanları ile yapılan bakım çalışmalarında çim sahanın sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris, çalışmalar hakkında bilgi verirken “Kendi imkan ve olanaklarımızla yaptığımız antrenman tesislerimizin bakımını yine kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.
Yeni futbol sezonu öncesi takımın çalışmalarını yapacağı çim sahanın bakımı kapsamında verti-drain, top dressing ve verticut işlemlerini özenli bir şekilde yaparak zemini sezona hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Faris, “Kulüp çalışanımız Hüseyin Peralı’nın özverili çalışmaları sayesinde tüm yaş gruplarındaki takımlarımızın kullanımına sunulmaya çalışılan tesislerimiz, gerekli peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz ayının ortasına doğru hizmet vermeye başlayacaktır” görüşlerini aktardı.
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