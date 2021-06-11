Merkezi İhale Komisyonu en fazla GKK için ihaleye çıktı

standardkibris.com web sitesinin özel haberine göre Merkezi İhale Komisyonu, 1 Ocak-10 Haziran döneminde 180 ihaleye çıktı. GKK 32 ihale ile ilk sırada yer alırken, Kıb-Tek yaklaşık 245,9 milyon TL ile ihale bedelinde önde.
Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Kurumu’nun (MİK) verilerine göre Kurum, İçişleri Bakanlığı’na 300 bin TL’lik “fişek” alım ihalesi açtı.
2 Haziran tarihinde kapanması gereken ihale, sonuçlanan ihaleleri gösteren listede henüz yer almadı. Açılan 137/2021 numaralı ihaleyle “3,358 Paket 30 gram 6 numara av fişeği alımına” gidilecekti.
Yaptığımız araştırmada, İçişleri Bakanlığı’nın 300 bin TL’lik fişek ihalesine, “zararlı kargaların vurulması” için çıkıldığı öğrenildi.
Haberin devamı için
https://standardkibris.com/2021/06/karga-vurmak-icin-300-bin-tl-harcaniyor/
tıklayın.