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Güzelyurt dartsçıları ödüllerine kavuştular

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Güzelyurt Darts Birliği 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonasında dereceye girenler ödüllerini aldılar

Güzelyurt dartsçıları ödüllerine kavuştular
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB),2019-2020 Darts Sezonunda, Covid-19 nedeniyle 15 turnuva organize etti.
Güzelyurt Darts Birliğinde takımsal şampiyonadan sonra 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonası da sona ermişti. Güzelyurt Darts Birliği'nin 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts ŞampiyonasındaCaner Bozbeyli şampiyon, Faik Amcaoğlu ikinci olmuştu.
Düzenlenen ödül gecesinde Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu dereceye girenlere kupalarını takdim etti.
 
 
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