Güzelyurt dartsçıları ödüllerine kavuştular

Güzelyurt Darts Birliği 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonasında dereceye girenler ödüllerini aldılar

Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB),2019-2020 Darts Sezonunda, Covid-19 nedeniyle 15 turnuva organize etti.Güzelyurt Darts Birliğinde takımsal şampiyonadan sonra 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonası da sona ermişti. Güzelyurt Darts Birliği'nin 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts ŞampiyonasındaCaner Bozbeyli şampiyon, Faik Amcaoğlu ikinci olmuştu.Düzenlenen ödül gecesinde Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu dereceye girenlere kupalarını takdim etti.