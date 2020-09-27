Güzelyurt dartsçıları ödüllerine kavuştular

İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt Darts Birliği'nin (GDB),2019-2020 Darts Sezonunda, Covid-19 nedeniyle 15 turnuva organize etti.
Güzelyurt Darts Birliğinde takımsal şampiyonadan sonra 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts Şampiyonası da sona ermişti. Güzelyurt Darts Birliği'nin 2019-2020 Puanlı ve Para Ödüllü Ferdi Darts ŞampiyonasındaCaner Bozbeyli şampiyon, Faik Amcaoğlu ikinci olmuştu.
Düzenlenen ödül gecesinde Güzelyurt Darts Birliği başkanı Emir Kasapoğlu dereceye girenlere kupalarını takdim etti.
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