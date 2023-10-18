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Yeşilova’da Çelik’ten zorunlu ayrılık

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Alsancak Yeşilova’da teknik adamlık yapmak için öğretmenliğini donduran Abdülkadir Çelik’in emeklilik hakkı kazanmak için yeniden Türkiye’ye dönüp, öğretmenliğe başlayacak olması nedeniyle 5. Hafta maçı sonrasında görevinden ayrılacağı bildirildi

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Yeşilova’da Çelik’ten zorunlu ayrılık
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Aksa Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova’da yıllardır yönetici statüsünde görev yapan teknik adamı Abdülkadir Çelik zorunlu olarak kulüpten ayrılıyor.
Türkiye’de öğretmen olan ve Alsancak Yeşilova’da teknik adamlık yapmak için öğretmenliğini donduran Abdülkadir Çelik’in emeklilik hakkı kazanmak için yeniden Türkiye’ye dönüp, öğretmenliğe başlayacağı öğrenildi. Çelik’in 5. Hafta oynanacak Karşıyaka maçı sonrasında gelecek Çarşamba günü adadan ayrılacağı bilgisi edinildi.
 
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