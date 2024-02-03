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Karşıyaka’ya, Kaymaklı galibiyet

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen K.Kaymaklı takımı konuk ettiği Karşıyaka karşısında istediği oyunu oynayamayınca sahandan 3 – 0 mağlup ayrıldı

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Karşıyaka’ya, Kaymaklı galibiyet
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Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Halil Atlar
K. Kaymaklı: Mehmet, Halil, Gökhan, Fikret(Dk.58 Çağlar), Arda Kortay (Dk.46 Arda), Mehmet Kaygısız (Dk.75 Mahmut), Alpay, Daniel Gozar, Badara Sylla, Arseven, Mehmet Göçben (Dk.58 Muhammet).
M. Karşıyaka: Erdoğan, İlker İnceler, Azat, Sena, Behiç (Dk.62 Aksel), Assane Diatta (Dk.80 Toykan), Ahmet Hatay, Ahmet Kara, (Dk.57 Sertan), Mustafa(Dk.80 Burak), Billy Michael, İlker Tek
Goller: Dk.5 Billy Michael, Dk.70 ve 77 Assane Diatta (M. Karşıyaka)
 
Aksa Süper Ligin ikinci devresine galibiyetle başlayan iki ekip K.Kaymaklı ile M.Karşıyaka Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda mücadele etti. Konuk Miracle Karşıyaka elde ettiği 3-0’lık skorla rakibini mağlup ederek ikinci devrede ikinci maçını da kazandı.
Karşıyaka maçın henüz 5’inci dakikasında devre arasında Küçük Kaymaklı’dan kadrosuna kattığı Billy Michael’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya takımın diğer yabancısı Assane Diatta çıktı. Diatta 70 ve 77’nci dakikalarda kaydettiği gollerle maçı 3-0 takımına kazandırdı.

 
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