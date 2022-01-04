Yeşilova Adeola'yı getirtiyor

NECATİ KÜLAHLILAR
AKSA Süper lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova Baf Ülku Yurdu eski futbolcularından Adeola ile temsa geçerek kampa yetişmesi için kollar sıvandı.
Nijerya'dan gelemesi beklenen Adeola Merit Alsancak Yeşilova'nın kampına yetişmesi bekleniyor.
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