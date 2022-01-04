banner762
banner753
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
20 0
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
17 0
 
30 0
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
15 0
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
97 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
21 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
143 0
banner661
banner726

Yeşilova Adeola'yı getirtiyor

banner476

banner714
Yeşilova Adeola'yı getirtiyor
banner721
NECATİ KÜLAHLILAR
AKSA Süper lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova Baf Ülku Yurdu eski futbolcularından Adeola ile temsa geçerek kampa yetişmesi için kollar sıvandı.
Nijerya'dan gelemesi beklenen Adeola Merit Alsancak Yeşilova'nın kampına yetişmesi bekleniyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.